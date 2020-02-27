Британія повинна прийняти загальні стандарти для угоди з ЄС - Барньє

Велика Британія повинна прийняти основні стандарти нарівні з Європейським союзом, якщо вона хоче, щоб наступного року набрала чинності угода про двосторонні відносини.

Про це заявив головний парламентер ЄС Мішель Барньє, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

"Ми хочемо конкуренції в майбутньому, але вона повинна бути чесною. Чесної і вільною. Вільною і справедливої. Для Великої Британії не повинно бути проблемою узгодити низку основних правил", - заявив Барньє.

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Переговори між ЄС і Британією про майбутні відносини повинні початися в понеділок у Брюсселі. Британський уряд наполягає на тому, що весь сенс Brexit полягав у тому, щоб звільнити себе від правил ЄС, і оголосив, що відмовиться від європейських норм заради власного набору стандартів.

Барньє вважає, що така стратегія збільшить торгові розбіжності через можливі тарифи. Він додав, що навіть в разі укладення угоди про вільну торгівлю з Британією перевірки британських товарів неминучі.

"Ми не можемо ризикувати тим, що Британія стане свого роду складальним вузлом для товарів з усього світу, що дозволить їм вийти на єдиний ринок як "британські товари", - сказав він.

Барньє також сказав, що ніхто не оспорює право Британії встановлювати свої власні правила.

За його словами, узгодження загальних стандартів щодо навколишнього середовища, праці, оподаткування і державних субсидій є "питанням прагматизму", а не "суверенітету".

Барньє також відхилив заяву Британії повторити торговельну угоду, яку Канада уклала з ЄС: "Британія каже, що хоче угоду по типу канадської, але проблема в тому, що Британія - це не Канада".