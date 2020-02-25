Brexit: ЄС затвердив мандат переговорів про майбутні відносини з Британією

Рада ЄС затвердила мандат на переговори з Британією про майбутні відносини після Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

46-сторінковий документ, схвалений Радою ЄС із загальних справ у вівторок, стане основою для переговорів, які проведе Мішель Барньє.

У ньому говориться, що стандарти ЄС повинні служити "точкою відліку" в будь-якій майбутній торговій угоді.

Зазначається, що стандарти ЄС повинні застосовуватися "в сферах державної допомоги, конкуренції, державних підприємств, соціальних та трудових стандартів, екологічних стандартів, зміни клімату, відповідних податкових питань та інших нормативних заходів та практики в цих сферах".

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Остання версія мандату має деякі додаткові зміни в чутливому питанні так званих "рівних умов", яке вимагає від Британії забезпечення відповідності з правилами ЄС в обмін на доступ до єдиного ринку. Велика Британія хоче мати можливість відійти від правил ЄС, якщо забажає.

Після схвалення мандату Євросоюзом, очікується, що британські міністри також зберуться для узгодження своєї позиції для відкриття переговорів.

Велика Британія та ЄС почнуть переговори про майбутні відносини з березня. Вони розраховують досягти угоди до кінця грудня 2020 року.