Великобритания должна принять общие стандарты для соглашения с ЕС - Барнье

Великобритания должна принять основные стандарты наравне с Европейским Союзом, если она хочет, чтобы в следующем году вступило в силу соглашение о двусторонних отношениях.

Об этом заявил главный переговорщик ЕС Мишель Барнье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

"Мы хотим конкуренции в будущем, но она должна быть честной. Честной и свободной. Свободной и справедливой. Для Великобритании не должно быть проблемой согласовать ряд основных правил", - заявил Барнье.

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Переговоры между ЕС и Британией о будущих отношениях должны начаться в понедельник в Брюсселе. Британское правительство настаивает на том, что весь смысл Brexit заключался в том, чтобы освободить себя от правил ЕС, и объявило, что откажется от европейских норм ради собственного набора стандартов.

Барнье считает, что такая стратегия увеличит торговые разногласия из-за возможных тарифов. Он добавил, что даже в случае заключения соглашения о свободной торговле с Британией проверки британских товаров неизбежны.

"Мы не можем рисковать тем, что Великобритания станет своего рода сборочным узлом для товаров со всего мира, что позволит им выйти на единый рынок как "британские товары ", - сказал он.

Барнье также сказал, что никто не оспаривает право Британии устанавливать свои собственные правила.

По его словам, согласование общих стандартов окружающей среды, труда, налогообложения и государственных субсидий является "вопросом прагматизма", а не "суверенитета".

Барнье также отклонил заявление Британии повторить торговое соглашение, которое Канада заключила с ЕС "Британия говорит, что хочет соглашение по типу канадского, но проблема в том, что Великобритания - это не Канада".