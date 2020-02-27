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Швейцарія повідомила про другий випадок коронавірусу

Четвер, 27 лютого 2020, 11:12

Швейцарія повідомила про другий випадок коронавірусу у кантоні Женева. 28-річний чоловік зараз перебуває в лікарні, але має легкі симптоми.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Swiss Info.

Департамент охорони здоров'я Женеви заявив у четвер, що 28-річний ІТ-працівник, який нещодавно повернувся з Мілану, має позитивний тест на новий коронавірус.

Чоловік повернувся три дні тому з Мілана і зв’язався зі своїм лікарем, який провів тест. Чоловік, який має легкі симптоми, госпіталізований до Женевської університетської лікарні. Близько п’ятнадцяти людей, які контактували з ним, були поміщені в карантин у своїх будинках.

Перший випадок зараження коронавірусом був підтверджений у вівторок у кантоні Тічино.

Агентство Reuters повідомило, що у Женеві через коронавірус скасували відомий щорічний ярмарок годинників Watches&Wonders, який мав відбутися 25-29 квітня.

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Коронавірус Швейцарія
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