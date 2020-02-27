Швейцария сообщила о втором случае коронавируса в кантоне Женева. 28-летний мужчина сейчас находится в больнице, но имеет легкие симптомы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swiss Info.

Департамент здравоохранения Женевы заявил в четверг, что 28-летний ИТ-работник, который недавно вернулся из Милана, имеет положительный тест на новый коронавирус.

Мужчина вернулся три дня назад из Милана и связался со своим врачом, который провел тест. Мужчина, имеющий легкие симптомы, госпитализирован в Женевскую университетскую больницы. Около пятнадцати человек, контактировавших с ним, были помещены в карантин в своих домах.

Первый случай заражения коронавируса был подтверджен во вторник в кантоне Тичино.

Агентство Reuters сообщило, что в Женеве из-за коронавируса отменили известную ежегодную ярмарку часов Watches & Wonders, которая должна была состояться 25-29 апреля.