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У Німеччині смертність на дорогах найнижча за 60 років

Четвер, 27 лютого 2020, 13:12

Кількість загиблих унаслідок дорожньо-транспортних пригод у Німеччині торік була рекордно низькою.

Про це 27 лютого заявило Федеральне статистичне відомство ФРН, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

2019 року у ДТП в Німеччині загинули 3059 осіб, що на 216 або 6,6% менше, ніж роком раніше. Це також найнижчий показник за понад 60 років від початку збору статистичних даних щодо смертності на дорогах ФРН.

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Минулого року також знизилася кількість постраждалих унаслідок аварій - на 3% до 384 тисяч осіб. Водночас загальна кількість ДТП у країні зросла на 1,9% до 2,7 мільйона випадків.

З січня до листопада 2019 року на понад 15% знизилася кількість загиблих унаслідок аварій водіїв мотоциклів, мопедів та скутерів, проте на 32% зросла кількість загиблих у ДТП за участі водіїв електровелосипедів.

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Німеччина
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