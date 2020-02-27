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В Германии смертность на дорогах - самая низкая за 60 лет

Четверг, 27 февраля 2020, 13:12

Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в Германии в прошлом году было рекордно низким.

Об этом 27 февраля заявило Федеральное статистическое ведомство ФРГ, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В 2019 году в ДТП в Германии погибли 3059 человек, что на 216 или 6,6% меньше, чем годом ранее. Это также самый низкий показатель за 60 лет с начала сбора статистических данных о смертности на дорогах ФРГ.

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В прошлом году также снизилось количество пострадавших в результате аварий - на 3%, до 384 тысяч человек. В то же время общее количество ДТП в стране выросло на 1,9%, до 2,7 миллиона случаев.

С января по ноябрь 2019 года более чем на 15% снизилось количество погибших в результате аварий водителей мотоциклов, мопедов и скутеров, однако на 32% возросло число погибших в ДТП с участием водителей электровелосипедов.

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