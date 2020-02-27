Британський уряд визначив "червоні лінії" для переговорів про майбутні відносини з ЄС

Британський уряд заявив, що готовий відмовитися від торгових переговорів з ЄС в червні, якщо не буде досягнутий достатній прогрес.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Встановлюючи свої червоні лінії перед переговорами з ЄС, які розпочнуться наступного тижня, уряд заявив, що не буде вести переговори про будь-які угоди, за якими Британія не матиме контролю над своїми власними законами і політичним життям.

У документі, опублікованому в четвер вранці, говориться: "Це означає, що ми не погодимося ні на які зобов'язання щодо приведення наших законів у відповідність з законами ЄС або інституціями ЄС, включаючи Суд ЄС".

В уряді Британії вважають, що є достатньо часу для переговорів щодо угоди з ЄС до червня, щоб завершити її укладення до вересня і до кінця перехідного періоду.

Читайте також Brexit: ЄС затвердив мандат переговорів про майбутні відносини з Британією

Також британський уряд вкотре наголосив, що не продовжуватиме перехідний період після 31 грудня 2020 року.

Виступаючи в Палаті громад, міністр Кабінету міністрів Майкл Гоув заявив, що Британія буде прагнути "наслідувати і прагнути такого типу відносин, які ЄС вже має з іншими незалежними суверенними державами".

Права на рибальство вже стали одним з основних пунктів розбіжностей напередодні переговорів, коли Брюссель зажадав, щоб Британія продовжила надавати риболовецьким флотам ЄС доступ до британських вод, погрожуючи, що "не буде ніякої угоди взагалі", якщо цього не відбудеться.