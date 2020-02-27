Британское правительство определило "красные линии" для переговоров о будущих отношениях с ЕС

Британское правительство заявило, что готово отказаться от торговых переговоров с ЕС в июне, если не будет достигнут достаточный прогресс.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Устанавливая свои красные линии перед переговорами с ЕС, которые начнутся на следующей неделе, правительство заявило, что не будет вести переговоры о каких-либо соглашениях, по которым Великобритания не будет иметь контроля над своими собственными законами и политической жизнью.

В документе, опубликованном в четверг утром, говорится: "Это значит, что мы не согласимся ни на какие обязательства по приведению наших законов в соответствие с законами ЕС или институтами ЕС, включая Суд ЕС".

В правительстве Великобритании считают, что есть достаточно времени для переговоров по соглашению с ЕС до июня, чтобы завершить их до сентября и до конца переходного периода.

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Также британское правительство в очередной раз подчеркнуло, что не будет продлевать переходный период после 31 декабря 2020 года.

Выступая в Палате общин, министр Кабинета министров Майкл Гоув заявил, что Великобритания будет стремиться "подражать и стремиться к такому типу отношений, которые ЕС уже имеет с другими независимыми суверенными государствами".

Права на рыболовство уже стали одним из основных пунктов разногласий накануне переговоров, когда Брюссель потребовал, чтобы Великобритания продолжила давать рыболовецким флотам ЕС доступ к британским водам, угрожая, что "не будет никакого соглашения вообще", если этого не произойдет.