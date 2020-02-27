У Греції зафіксували ще два випадки коронавірусу

Греція повідомила про два нових випадках коронавірусу за останні 24 години, довівши загальну кількість підтверджених випадків до трьох.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Protothema.

Міністерство охорони здоров'я Греції повідомило, що коронавірус підтвердили у сина 38-річної жінки з Салонік, яка стала першим підтвердженим випадком в Греції. Ця жінка недавно повернулася з Мілана.

Захворювання підтвердили у жінки з Афін, яка також нещодавно відвідала північну Італію.

Ще два випадки також перевіряються в Халкідіках і Ламії. Вважається, що обидва мають високу ймовірність бути позитивними.

За даними Ekathimerini, грецька влада також заявила про скасування всіх карнавальних святкувань у країні найближчим часом. Першим стане карнавальний парад в прибережному місті Патра, запланований на 1 березня.