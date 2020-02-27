В Греции зафиксировали еще два случая коронавируса

Греция сообщила о двух новых случаях коронавируса за последние 24 часа, доведя общее количество подтвержденных случаев до трех.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Protothema.

Министерство здравоохранения Греции сообщило, что коронавирус подтвердили у сына 38-летней женщины из Салоник, которая стала первым подтвержденным случаем в Греции. Эта женщина недавно вернулась из Милана.

Заболевание подтвердили у женщины из Афин, которая также недавно посетила северную Италию.

Еще два случая также проверяются в Халкидиках и Ламии. Считается, что оба имеют высокую вероятность быть положительными.

По данным Ekathimerini, греческие власти также заявили об отмене всех карнавальных празднеств в стране в ближайшее время. Первым станет карнавальный парад в прибрежном городе Патра, запланированный на 1 марта.