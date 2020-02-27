От коронавируса в Италии умерли уже 14 человек, зараженных - более 500

В Италии сообщили о росте до 14 числа умерших от нового типа коронавируса.

Об этом сообщил глава итальянского Агентства гражданской защиты Анджело Боррелли, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

При этом он не стал уточнять данные о новых жертвах коронавируса. До сих пор сообщалось о 12 смертях.

Также, по словам Борррели, выросло общее количество заражений.

"Сейчас можно говорить о 528 положительных результатах на коронавирус в Италии", - сказал он. Утром сообщалось о 456 заражениях.

Также чиновник сообщил, что в Ломбардии 37 человек уже вылечились.

Напомним, в МИД Украины подтвердили информацию об обнаружении нового коронавируса у 26-летней украинки, которая работает в Италии.