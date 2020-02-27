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Вибори у Словаччині: партія влади за два дні до виборів втрачає лідерство

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Вибори у Словаччині: партія влади за два дні до виборів втрачає лідерство

Четвер, 27 лютого 2020, 15:05

За два дні до парламентських виборів у Словаччині змінився лідер соціологічних опитувань – партію влади SMER вперше витіснила популістська OľaNO ("Звичайні люди та незалежні особи").

Про це повідомляє "Європейська правда".

У Словаччині заборонено публікувати результати опитувань громадської думки стосовно виборчих уподобань за два тижні до виборів, проте дані останнього опитування опублікували чеські ЗМІ.

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Результати, оприлюднені виданням Aktualne, показують, що до Національної ради (парламенту Словаччини) мають шанс потрапити 8 партій. При цьому жодна з них не набирає більше ніж 20% голосів виборців.

На перше місце з 19,1% вперше вийшла опозиційна популістська партія OľaNO, заснована бізнесменом Ігорем Матовичем, який є контрсистемним політиком. Теперішня партія влади Smer Роберта Фіцо лише друга з 15,6%.

На третій позиції – ультраправа ĽSNS ("Народна партія "Наша Словаччина" – котлебівці") Маріана Котлеби, за яку готові віддати голоси 9,8% словаків.

Далі підтримка партій виглядає так: "Прогресивна Словаччина" (Progresívne Slovensko), однією із засновниць якої є чинна словацька президентка Зузана Чапутова, четверта із 9,4%.

Права популістська партія "Ми – родина" (Sme Rodina) Бориса Коллара – п’ята з 7,2%;

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Ліберально-економічна партія "Свобода і Солідарність" (SAS) Річарда Суліка – шоста з 7%;

Партія експрезидента Андрея Кіски "Для людей" (Za ľudí) – сьома з 6,6%;

Консервативний Християнсько-демократичний рух (KDH) – восьмий із 4,8%.

Парламентські вибори у Словаччині відбудуться 29 лютого.

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