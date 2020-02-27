Вибори у Словаччині: партія влади за два дні до виборів втрачає лідерство
За два дні до парламентських виборів у Словаччині змінився лідер соціологічних опитувань – партію влади SMER вперше витіснила популістська OľaNO ("Звичайні люди та незалежні особи").
Про це повідомляє "Європейська правда".
У Словаччині заборонено публікувати результати опитувань громадської думки стосовно виборчих уподобань за два тижні до виборів, проте дані останнього опитування опублікували чеські ЗМІ.
Результати, оприлюднені виданням Aktualne, показують, що до Національної ради (парламенту Словаччини) мають шанс потрапити 8 партій. При цьому жодна з них не набирає більше ніж 20% голосів виборців.
На перше місце з 19,1% вперше вийшла опозиційна популістська партія OľaNO, заснована бізнесменом Ігорем Матовичем, який є контрсистемним політиком. Теперішня партія влади Smer Роберта Фіцо лише друга з 15,6%.
На третій позиції – ультраправа ĽSNS ("Народна партія "Наша Словаччина" – котлебівці") Маріана Котлеби, за яку готові віддати голоси 9,8% словаків.
Далі підтримка партій виглядає так: "Прогресивна Словаччина" (Progresívne Slovensko), однією із засновниць якої є чинна словацька президентка Зузана Чапутова, четверта із 9,4%.
Права популістська партія "Ми – родина" (Sme Rodina) Бориса Коллара – п’ята з 7,2%;
Ліберально-економічна партія "Свобода і Солідарність" (SAS) Річарда Суліка – шоста з 7%;
Партія експрезидента Андрея Кіски "Для людей" (Za ľudí) – сьома з 6,6%;
Консервативний Християнсько-демократичний рух (KDH) – восьмий із 4,8%.
Парламентські вибори у Словаччині відбудуться 29 лютого.
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