Грецькі острів'яни страйкують 2-й день проти нових таборів для мігрантів

Мешканці грецьких островів 27 лютого страйкують другий день поспіль через плани уряду щодо нових таборів для мігрантів на п'яти островах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Східні егейські острови Греції послужили воротами до Європейського Союзу для понад мільйона людей, які рятувалися від війни у ​​2015-2016 роках. Незважаючи на різке падіння прибуттів відтоді, на п'ятьох островах досі функціонують переповнені міграційні центри.

Мешканці островів Лесбос та Хіос у вівторок та середу вступали в сутички із силовиками, які охороняють місця будівництва нових центрів.

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Протестувальники кажуть, що чинні табори стали в'язницею як для місцевих, так і для мігрантів, а будівництво нових лише посилить проблеми.

У четвер вони планують провести мітинги у центральних точках на Лесбосі, Хіосі та Самосі перед запланованою зустріччю уряду та місцевих голів.

Очікується, що прем'єр-міністр Киріакос Міцотакіс зустрінеться з очільниками регіонів у своєму офісі в Афінах у четвер ввечері.

"Альтернативного плану немає", - заявив представник уряду Стеліос Пецас.