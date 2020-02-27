На греческих островах второй день бастуют против новых лагерей для мигрантов

Жители греческих островов 27 февраля бастуют второй день подряд из-за планов правительства по новым лагерям для мигрантов на пяти островах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Восточные Эгейские острова Греции послужили воротами в Европейский Союз для более миллиона человек, спасавшихся от войны в 2015-2016 годах. Несмотря на резкое падение прибытий с тех пор, на пяти островах до сих пор функционируют переполненные миграционные центры.

Жители островов Лесбос и Хиос во вторник и среду вступали в столкновения с силовиками, которые охраняют места строительства новых центров.

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Протестующие говорят, что действующие лагеря стали тюрьмой как для местных, так и для мигрантов, а строительство новых только усугубит проблемы.

В четверг они планируют провести митинги в центральных точках на Лесбосе, Хиосе и Самосе перед запланированной встречей правительства и местных властей.

Ожидается, что премьер-министр Кириакос Мицотакис встретится с руководителями регионов в своем офисе в Афинах в четверг вечером.

"Альтернативного плана нет", - заявил представитель правительства Стелиос Пецас.