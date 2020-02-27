Британський суд відхилив багатомільярдний план розширення аеропорту Хітроу

У Британії апеляційний суд оголосив незаконним розширення аеропорту Хітроу, що стало серйозною невдачею для проєкту вартістю 18 мільярдів доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Побудова третьої злітно-посадкової смуги в аеропорту була схвалена урядом у 2018 році, але прем'єр-міністр Борис Джонсон раніше виступав проти розширення Хітроу, найбільш завантаженого аеропорту Британії та Європи.

У своїй постанові суд заявив, що в нинішньому вигляді політика уряду є незаконною, оскільки вона не враховує зобов'язання зі зміни клімату, взяті урядом при підписанні Паризької угоди в 2015 році.

"Коли уряд опублікував заяву про національну політику аеропортів (ANPS), то не взяв до уваги свої власні тверді політичні зобов'язання щодо зміни клімату відповідно до Паризької угоди. Це, на наш погляд, юридично фатально для національної політики аеропортів в її нинішньому вигляді", - сказав суддя Кіт Ліндблом.

Читайте також Уряд Британії схвалив добудову третьої злітно-посадкової смуги в Хітроу

Під час минулорічної виборчої кампанії Джонсон сказав, що йому доведеться знайти якийсь спосіб виконати стару обіцянку зупинити плани розширення.

Суддя заявив у четвер, що уряд не просив дозволу на оскарження рішення у Верховному суді, що означає, що тепер йому доведеться переглянути плани.

Рішення, прийняте в четвер, стало перемогою для активістів екологічної кампанії, таких як "Друзі Землі" і "Грінпіс", а також для місцевої влади, яка виступає проти розширення.

Аеропорт Хітроу заявив, однак, що оскаржить рішення у Верховному суді.

Хітроу, який належить Ferrovial, Qatar Investment Authority і China Investment Corp, стверджує, що вихід Британії з Європейського Союзу робить нову злітно-посадкову смугу критично важливою для забезпечення того, щоб країна могла продовжувати нарощувати торгівлю з рештою світу.

Відповідно до плану на 14 мільярдів фунтів стерлінгів (18,2 мільярда доларів), нова злітно-посадкова смуга Хітроу відкриється в 2028 році.