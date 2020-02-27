Британский суд отклонил многомиллиардный план расширения аэропорта Хитроу

В Британии апелляционный суд объявил незаконным расширение аэропорта Хитроу, что стало серьезной неудачей для проекта стоимостью 18 млрд долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Строительство третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту было одобрено правительством в 2018 году, но премьер-министр Борис Джонсон ранее выступал против расширения Хитроу, наиболее загруженного аэропорта Великобритании и Европы.

В своем постановлении суд заявил, что в нынешнем виде политика правительства является незаконной, поскольку она не учитывает обязательства по изменению климата, взятые правительством при подписании Парижского соглашения в 2015 году.

"Когда правительство опубликовало заявление о национальной политике аэропортов (ANPS), то не приняло во внимание свои собственные твердые политические обязательства по изменению климата в соответствии с Парижским соглашением. Это, на наш взгляд, стало юридически роковым для национальной политики аэропортов в ее нынешнем виде", - сказал судья Кот Линдблом.

Читайте также Правительство Британии одобрило достройку третьей взлетно-посадочной полосы в Хитроу

Во время прошлогодней избирательной кампании Джонсон сказал, что ему придется найти какой-то способ выполнить обещание остановить планы расширения.

Судья заявил в четверг, что правительство не просило разрешения на обжалование решения в Верховном суде, что означает, что теперь ему придется пересмотреть планы.

Решение, принятое в четверг, стало победой для активистов экологической кампании, таких как "Друзья Земли" и "Гринпис", а также для местной власти, которая выступает против расширения.

Аэропорт Хитроу заявил, однако, что обжалует решение в Верховном суде.

Хитроу, который принадлежит Ferrovial, Qatar Investment Authority и China Investment Corp, утверждает, что выход Британии из Европейского Союза делает новую взлетно-посадочную полосу критически важной для обеспечения того, чтобы страна могла продолжать наращивать торговлю с остальным миром.

В соответствии с планом на 14 млрд фунтов стерлингов (18,2 миллиарда долларов), новая взлетно-посадочная полоса Хитроу откроется в 2028 году.