Остання країна НАТО почала ратифікацію вступу Північної Македонії до Альянсу

Нижня палата іспанського парламенту у четвер вранці проголосувала за ратифікацію протоколу щодо вступу Північної Македонії до НАТО.

Про це повідомив міністр закордонних справ Північної Македонії Нікола Дімітров, пише "Європейська правда".

"Нижня палата у Мадриді сьогодні вранці ратифікувала протокол приєднання до НАТО 279 голосами "за" та 1 голосом "проти"! Дуже дякуємо! Наступна і остання зупинка: Сенат", - написав міністр на своїй Facebook-сторінці.

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Іспанія – остання країна НАТО, яка ще не схвалила протокол про приєднання Північної Македонії. Голосування відкладалося через розпуск парламенту і дострокові вибори.

Після повної ратифікації протоколу Іспанією колишня югославська республіка стане повноправним членом НАТО.

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