Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Праге площадь возле посольства РФ торжественно переименовали в честь Немцова

ЕС может начать переговоры о вступлении с двумя странами через несколько недель - комиссар

Выборы в Словакии: партия власти за два дня до выборов теряет лидерство

Турция понесла потери в результате авианалета в Сирии - Эрдоган






Последняя страна НАТО начала ратификацию вступления Северной Македонии в НАТО

Четверг, 27 февраля 2020, 16:19

Нижняя палата испанского парламента в четверг утром проголосовала за ратификацию протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО.

Об этом сообщил министр иностранных дел Северной Македонии Никола Димитров, пишет "Европейская правда".

"Нижняя палата в Мадриде сегодня утром ратифицировала протокол присоединения к НАТО 279 голосами "за" и одним голосом "против"! Большое спасибо! Следующая и последняя остановка - Сенат", - написал министр на своей Facebook-странице.

Читайте также
Испания планирует в марте ратифицировать протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Испания - последняя страна НАТО, которая еще не одобрила протокол о присоединении Северной Македонии. Голосование откладывалось из-за роспуска парламента и досрочных выборов.

После полной ратификации протокола Испанией бывшая югославская республика станет полноправным членом НАТО.

Читайте подробнее: "Путь в НАТО: как Македония вырвалась из круга "друзей РФ" и становится членом Альянса".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Испания Северная Македония Альянс
powered by lun.ua