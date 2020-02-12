Іспанія планує у березні ратифікувати протокол про вступ Північної Македонії в НАТО

Іспанський парламент не раніше березня ратифікує протокол про членство Північної Македонії в НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Усі країни-члени НАТО вже ратифікували документ за винятком Іспанії, хоча протокол було передано до підписання парламенту Іспанії ще у червні 2019 року.

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"Ніяких інших перешкод для ратифікації не було, окрім порядку денного парламенту. Очікується, що ратифікація буде завершена якнайшвидше через спеціальну термінову процедуру, але зрештою це залежить від законодавчого порядку денного обох палат парламенту", - сказав речник МЗС Іспанії.

В Іспанії двічі за минулий рік відбувалися парламентські вибори і жодні з них не дали можливості сформувати уряд більшості.

Президент Північної Македонії нещодавно заявляв, що процес ратифікації протоколу повинен закінчитися орієнтовно 10 березня.

Через затримку в Іспанії Північна Македонія не змогла стати членом НАТО минулого року, як планувалося.

Нагадаємо, 12 лютого 2019 року уряд у Скоп’є офіційно повідомив про зміну назви Македонії на Республіка Північна Македонія, щоб завершити тривалу суперечку із Грецією.

Греція роками блокувала членство Македонії у НАТО, вважаючи, що її назва містить територіальні претензії.

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