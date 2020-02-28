Міноборони РФ: турецькі війська в Ідлібі перебували серед бойовиків, їх атакувала сирійська армія

Міністерство оборони РФ заявляє, що російська авіація не завдавала ударів у сирійській провінції Ідліб, де загинули турецькі військовослужбовці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві відомства, поширеній кремлівським агентством ТАСС.

"Авіація Повітряно-космічних сил Росії в районі населеного пункту Бехун не застосовувалася", - йдеться в повідомленні.

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У Міноборони РФ також заявили, що турецькі військові потрапили під вогонь сирійських військ і "знаходилися серед наступаючих бойовиків".

"27 лютого в районі населеного пункту Бехун під обстріл сирійських військ потрапили турецькі військовослужбовці, що знаходилися в бойових порядках терористичних формувань", - сказали у відомстві.

У російському міністерстві повідомили, що угруповання "Хайят Тахрір ан-Шам" (одна з назв організації "Джебхат ан-Нусра") в зоні деескалації "Ідліб" спробувало провести наступ на позиції сирійських урядових військ.

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У Міноборони РФ також заявили, що запитували у турецьких військових координати місцеперебування всіх підрозділів Збройних сил Туреччини.

"Згідно з координатами, переданими російському ЦПВС турецькою стороною, підрозділів ЗС Туреччини в районі населеного пункту Бехун не було і не повинно було бути", - заявили в Міноборони РФ.