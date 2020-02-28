Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Сотни мигрантов направляются из Турции к границам ЕС – СМИ

Два фрегата РФ отправились в Сирию, Турция требует бесполетную зону

Во Франции количество больных коронавирусом за сутки увеличилась вдвое

Турция бомбит силы Асада в Идлибе в ответ на авиаудары






Минобороны РФ: турецкие войска в Идлибе были среди боевиков, их атаковала сирийская армия

Пятница, 28 февраля 2020, 09:12

Министерство обороны РФ заявляет, что российская авиация не наносила удары в сирийской провинции Идлиб, где погибли турецкие военнослужащие.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном кремлевским агентством ТАСС.

"Авиация Воздушно-космических сил России в районе населенного пункта Бехун не применялась", - говорится в сообщении.

Читайте также
Самолеты Сирии и РФ атаковали турецких военных в Идлибе: 33 погибших

В Минобороны РФ также заявили, что турецкие военные попали под огонь сирийских войск и "находились среди наступавших боевиков".

"27 февраля в районе населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых порядках террористических формирований", - сказали в ведомстве.

Читайте также
Турция бомбит силы Асада в Идлибе в ответ на авиадуары

В российском министерстве сообщили, что группировка "Хайят Тахрир ан-Шам" (одно из названий организации "Джебхат ан-Нусра") в зоне деэскалации "Идлиб" попыталась провести наступление по широкому фронту на позиции сирийских правительственных войск.

В Минобороны РФ также заявили, что запрашивали у турецких военных координаты местонахождения всех подразделений Вооруженных сил Турции.

"Согласно координатам, переданным российскому ЦПВС турецкой стороной, подразделений ВС Турции в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было быть", - заявили в Минобороны РФ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Турция Сирия Россия
powered by lun.ua