Минобороны РФ: турецкие войска в Идлибе были среди боевиков, их атаковала сирийская армия

Министерство обороны РФ заявляет, что российская авиация не наносила удары в сирийской провинции Идлиб, где погибли турецкие военнослужащие.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном кремлевским агентством ТАСС.

"Авиация Воздушно-космических сил России в районе населенного пункта Бехун не применялась", - говорится в сообщении.

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В Минобороны РФ также заявили, что турецкие военные попали под огонь сирийских войск и "находились среди наступавших боевиков".

"27 февраля в районе населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых порядках террористических формирований", - сказали в ведомстве.

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В российском министерстве сообщили, что группировка "Хайят Тахрир ан-Шам" (одно из названий организации "Джебхат ан-Нусра") в зоне деэскалации "Идлиб" попыталась провести наступление по широкому фронту на позиции сирийских правительственных войск.

В Минобороны РФ также заявили, что запрашивали у турецких военных координаты местонахождения всех подразделений Вооруженных сил Турции.

"Согласно координатам, переданным российскому ЦПВС турецкой стороной, подразделений ВС Турции в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было быть", - заявили в Минобороны РФ.