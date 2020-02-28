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Туреччина стверджує, що не змінювала своєї політики щодо мігрантів і біженців

П'ятниця, 28 лютого 2020, 12:32

В МЗС Туреччини заявили, що країна не змінювала своєї політики щодо мігрантів і біженців на тлі повідомлень, що Анкара відкрила кордони в ЄС для шукачів притулку.

Про це йдеться в заяві речника МЗС Туреччини, повідомляє "Європейська правда".

"Немає жодних змін щодо біженців і прохачів притулку в політиці нашої країни, яка приймає у себе більшість біженців у світі", - йдеться у заяві.

Водночас у відомстві прогнозують, що рух мігрантів в бік західних турецьких кордонів продовжить зростати, якщо ситуація в сирійському Ідлібі буде загострюватися і далі.

"Деякі шукачі притулку та іммігранти в нашій країні, стурбовані розвитком подій, почали просуватися до наших західних кордонів. Якщо ситуація погіршиться, то цей ризик буде продовжувати збільшуватися", - йдеться у заяві МЗС Туреччини.

Раніше повідомлялося, що Туреччина більше не буде стримувати на кордоні сирійських біженців, які намагаються потрапити до Європи, через загострення ситуації в Ідлібі.

Близько мільйона мирних жителів були переміщені до турецького кордону з грудня, коли підтримувані Росією сирійські урядові сили захопили територію у підтримуваних Туреччиною сирійських повстанців.

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Туреччина мігранти Сирія
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