Турция утверждает, что не меняла своей политики в отношении мигрантов и беженцев

В МИД Турции заявили, что страна не меняла своей политики в отношении мигрантов и беженцев на фоне сообщений, что Анкара открыла границы в ЕС для просителей убежища.

Об этом говорится в заявлении представителя МИД Турции, сообщает "Европейская правда".

"Нет никаких изменений в отношении беженцев и просителей убежища в политике нашей страны, которая принимает у себя большинство беженцев в мире", - говорится в заявлении.

В то же время в ведомстве прогнозируют, что движение мигрантов в сторону западных турецких границ продолжит расти, если ситуация в сирийском Идлибе будет обостряться и дальше.

"Некоторые искатели убежища и иммигранты в нашей стране, обеспокоенные развитием событий, начали продвигаться к нашим западным границам. Если ситуация ухудшится, то этот риск будет продолжать увеличиваться", - говорится в заявлении МИД Турции.

Ранее сообщалось, что Турция больше не будет сдерживать на границе сирийских беженцев, которые пытаются попасть в Европу, из-за обострения ситуации в Идлибе.

Около миллиона мирных жителей были перемещены к турецкой границе с декабря, когда поддерживаемые Россией сирийские правительственные силы захватили территорию у поддерживаемых Турцией сирийских повстанцев.