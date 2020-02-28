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Голова МЗС Люксембургу в Москві: санкції не влаштовують нікого

П'ятниця, 28 лютого 2020, 13:18

Люксембург розраховує на прогрес у врегулюванні російсько-українського конфлікту, оскільки санкції не влаштовують ані Росію, ані ЄС.

Про це 28 лютого на пресконференції в Москві заявив міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн, повідомляє "Європейська правда".

"Нікого не влаштовують санкції, ні з одного боку, ні з іншого. Ми, люксембурзький уряд, сподіваємося, що після паризької зустрічі і з урахуванням призначеної зустрічі в Берліні, буде досягнуто певного прогресу. Окремо стоїть проблема територіальної цілісності України, але стоїть й інша проблема - зупинити війну на Донбасі, і це теж надзвичайно важлива проблема", - сказав він.

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Міністр додав, що "дуже важливим" є повернення Росії до ПАРЄ, де вона "захищатиме права людини". 

Герцог Люксембурзький Анрі 9 травня приїде в Москву на урочистості, присвячені завершенню Другої світової війни в Європі, і "наша країна буде представлена на найвищому рівні", додав Ассельборн.

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Люксембург санкції
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