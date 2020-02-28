Глава МИД Люксембурга в Москве: санкции не устраивают никого

Люксембург рассчитывает на прогресс в урегулировании российско-украинского конфликта, поскольку санкции не устраивают ни Россию, ни ЕС.

Об этом 28 февраля на пресс-конференции в Москве заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн, сообщает "Европейская правда".

"Никого не устраивают санкции, ни с одной стороны, ни с другой. Мы, правительство Люксембурга, надеемся, что после парижской встречи и с учетом назначенной встречи в Берлине будет достигнут определенный прогресс. Отдельно стоит проблема территориальной целостности Украины, но стоит и другая проблема - остановить войну на Донбассе, и это тоже очень важная проблема ", - сказал он.

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Министр добавил, что "очень важным" является возвращение России в ПАСЕ, где она "будет защищать права человека".

Герцог Люксембургский Анри 9 мая приедет в Москву на торжества, посвященные завершению Второй мировой войны в Европе, и "наша страна будет представлена ​​на высоком уровне", добавил Ассельборн.