Нелегали з Туреччини відновили спроби дістатися морем до Греції – відео

Турецькі медіа повідомляють про мігрантів, які на тлі останнього загострення в Сирії залишають Туреччину і прямують морем у бік Греції.

Як повідомляє "Європейська правда", проурядова агенція Demiroren опублікувала відео з такими мігрантами в турецькому прибережному районі Айваджик у провінції Чанаккале.

На відео можна побачити, як група мігрантів з близько 20 осіб сідає на гумового човна і відчалює від турецького берега.

Агентство зазначає, що мігранти прямують до грецьких островів після повідомлення про те, що Туреччина відкрила двері до ЄС для мігрантів.

В МЗС Туреччини раніше заявили, що країна не змінювала своєї політики щодо мігрантів і біженців після появи неофіційної інформації про відкриття кордонів.

Як повідомлялося, Греція розмістила поліцію на кордоні з Туреччиною для стримування мігрантів.