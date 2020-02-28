Турецкие СМИ сообщают о мигрантах, которые на фоне последнего обострения в Сирии покидают Турцию и направляются морем в сторону Греции.

Как сообщает "Европейская правда", проправительственное агентство Demiroren опубликовало видео с такими мигрантами в турецком прибрежном районе Айваджик в провинции Чанаккале.

На видео можно увидеть, как группа мигрантов примерно из 20 человек садится на резиновую лодку и отправляется от турецкого берега.

Агентство отмечает, что мигранты направляются к греческим островам после сообщения о том, что Турция открыла двери в ЕС для мигрантов.

В МИД Турции ранее заявили, что страна не меняла своей политики в отношении мигрантов и беженцев после появления неофициальной информации об открытии границ.

Как сообщалось, Греция разместила полицию на границе с Турцией для сдерживания мигрантов.