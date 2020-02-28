Коронавірус дістався до Ісландії

В Ісландії підтвердили перший випадок зараження новим вірусом COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Visir.

Чоловік у віці близько 50 років ізольований у Національній університетській лікарні Рейк'явіка. Стан здоров'я чоловіка не ускладнений. У нього типові симптоми захворювання COVID-19 такі як кашель, лихоманка та біль у кістках.

Госпіталізований чоловік відвідував північну Італію – але не райони, у яких оголошено карантин.

Університетська лікарня почала відстежувати шлях передачі інфекції, щоб визначити, чи могли інші люди заразитися.