Коронавірус дістався до Ісландії
П'ятниця, 28 лютого 2020, 19:10
В Ісландії підтвердили перший випадок зараження новим вірусом COVID-19.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Visir.
Чоловік у віці близько 50 років ізольований у Національній університетській лікарні Рейк'явіка. Стан здоров'я чоловіка не ускладнений. У нього типові симптоми захворювання COVID-19 такі як кашель, лихоманка та біль у кістках.
Госпіталізований чоловік відвідував північну Італію – але не райони, у яких оголошено карантин.
Університетська лікарня почала відстежувати шлях передачі інфекції, щоб визначити, чи могли інші люди заразитися.
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