Коронавирус добрался до Исландии
Пятница, 28 февраля 2020, 19:10
В Исландии подтвердили первый случай заражения новым вирусом COVID-19.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Visir.
Мужчина в возрасте около 50 лет изолирован в Национальной университетской больнице Рейкьявика. Состояние здоровья мужчины не осложнено. У него типичные симптомы заболевания COVID-19 такие как кашель, лихорадка и боль в костях.
Мужчина посещал северную Италию - но не районы, в которых объявлен карантин.
Университетская больница начала отслеживать путь передачи инфекции, чтобы определить, могли ли другие люди заразиться.
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