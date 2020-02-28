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Коронавирус добрался до Исландии

Пятница, 28 февраля 2020, 19:10

В Исландии подтвердили первый случай заражения новым вирусом COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Visir.

Мужчина в возрасте около 50 лет изолирован в Национальной университетской больнице Рейкьявика. Состояние здоровья мужчины не осложнено. У него типичные симптомы заболевания COVID-19 такие как кашель, лихорадка и боль в костях.

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Мужчина посещал северную Италию - но не районы, в которых объявлен карантин.

Университетская больница начала отслеживать путь передачи инфекции, чтобы определить, могли ли другие люди заразиться.

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Коронавирус Исландия
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