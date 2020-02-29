Ердоган сказав Путіну "відійти з дороги" в Сирії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розповів, що під час телефонних переговорів з президентом РФ Владіміром Путіним сказав російському лідеру не втручатися у конфлікт турецьких сил і режиму Асада в Ідлібі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на турецьке видання Hurriyet.

"Я сказав пану Путіну вчора: "Що ви там робите?". Якщо ви збираєтеся встановити базу, то зробіть це. Але прямо зараз: відійдіть, залиште нас віч-на-віч з режимом. Ми робимо те, що необхідно", - сказав турецький президент на зустрічі з депутатами в Стамбулі.

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Ердоган сказав, що турецькі військові перебувають в Сирії "на запрошення сирійського народу", тому вони залишаться там, "доки цього хоче сирійський народ".

Він також заявив, що Трамп вчора запитав у нього, що Росія робить в Сирії. "Я йому сказав, що в районі Ель-Камишли є нафта, але не в такому обсязі, як в районі Дейр-ез-Зора", - зазначив Ердоган.

27 лютого російська авіація розстріляла турецьку військову колону в Сирії – загинули 33 військових, 36 отримали поранення.

Туреччина завдала ударів по цілях сирійського режиму в Ідлібі у відповідь.

Росія бере військову участь у сирійському конфлікті з осені 2015 року, підтримуючи режим Башара Асада. До цього, з 2011 року, втручання РФ у справи Сирії було комбінованим.

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