Эрдоган сказал Путину "уйти с дороги" в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что во время телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным сказал российскому лидеру не вмешиваться во конфликт турецких сил и режима Асада в Идлибе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкое издание Hurriyet.

"Я сказал господину Путину вчера: "Что вы там делаете?". Если вы собираетесь установить базу, то сделайте это. Но прямо сейчас: отойдите, оставьте нас лицом к лицу с режимом. Мы делаем то, что необходимо", - сказал турецкий президент на встрече с депутатами в Стамбуле.

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Эрдоган сказал, что турецкие военные находятся в Сирии "по приглашению сирийского народа", поэтому они останутся там, "пока этого хочет сирийский народ".

Он также заявил, что Трамп вчера спросил у него, что Россия делает в Сирии. "Я ему сказал, что в районе Эль-Камышлы есть нефть, но не в таком объеме, как в районе Дейр-эз-Зора", - отметил Эрдоган.

27 февраля российская авиация расстреляла турецкую военную колонну в Сирии - погибли 33 военных, 36 получили ранения.

Турция нанесла удары по целям сирийского режима в Идлибе в ответ.

Россия принимает военное участие в сирийском конфликте с осени 2015 года, поддерживая режим Башара Асада. До этого, с 2011 года, вмешательство РФ в дела Сирии было комбинированным.