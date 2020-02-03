ЄС підтримає претензії Іспанії щодо Гібралтару під час переговорів з Британією - ЗМІ

Євросоюз підтримає Іспанію у питанні її територіальних претензій щодо Гібралтару під час наступної фази переговорів із Великою Британією щодо торговельних відносин.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише британське видання The Guardian.

Повідомляється, що Брюссель має намір надати Мадриду повноваження виключити британську заморську територію з будь-якої торгової угоди, укладеної між ЄС і Британією.

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Іспанський уряд наполягає на внесенні згадки про Гібралтар у першій переговорній позиції ЄС, яка буде опублікована в проєкті у понеділок.

Британському прем'єру Борису Джонсону буде наданий вибір: домовитися з іспанцями про майбутнє Гібралтару або піддати своїх громадян економічній небезпеці, відштовхнувши його від будь-якої торгової угоди між ЄС і Британією.

"Вони в принципі попросили, щоб нові відносини не поширювалися на Гібралтар без явної згоди Іспанії, яка буде надана лише в тому випадку, якщо двосторонні переговори з Іспанією та Британією щодо Гібралтару будуть вирішені", - заявив високопоставлений дипломат ЄС.

Суверенітет Великої Британії над Гібралтаром був оформлений Утрехтським договором 1713 року, але Іспанія не визнає його.

Як держава-член ЄС Британія могла протистояти іспанським вимогам щодо території, але тепер Мадрид отримає повну підтримку інших 26 країн блоку.

Близько 15 тисяч осіб щодня приїжджають в Гібралтар з Іспанії на роботу, і через Brexit можуть виникнути паспортні перевірки, що призведе до черг і додаткових витрат. Довжина кордону становить всього 1,8 км.

На референдумі 2016 року Гібралтар з населенням близько 32 000 осіб проголосував за те, щоб залишитися в ЄС.