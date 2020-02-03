ЕС поддержит претензии Испании по Гибралтару в ходе переговоров с Британией - СМИ

Евросоюз поддержит Испанию в вопросе ее территориальных претензий по Гибралтару во время следующей фазы переговоров с Великобританией по торговым отношениям.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет британское издание The Guardian.

Сообщается, что Брюссель намерен предоставить Мадриду полномочия исключить британскую заморскую территорию из любого торгового соглашения, заключенного между ЕС и Британией.

Читайте также Британия исключает отдельное соглашение о безвизе между Гибралтаром и ЕС после Brexit

Испанское правительство настаивает на внесении упоминания о Гибралтар в первую переговорную позицию ЕС, которая будет опубликована в проекте в понедельник.

Британскому премьеру Борису Джонсону будет предоставлен выбор: договориться с испанцами о будущем Гибралтара или подвергнуть своих граждан экономической опасности.

"Они в принципе попросили, чтобы новые отношения не распространялись на Гибралтар без явного согласия Испании, которое будет предоставлено ​​только в том случае, если двусторонние переговоры с Испанией и Британией по Гибралтару будут успешны", - заявил высокопоставленный дипломат ЕС.

Суверенитет Великобритании над Гибралтаром был оформлен Утрехтским договором 1713 года, но Испания не признает его.

Как член ЕС Великобритания могла противостоять испанским территориальным требованиям, но теперь Мадрид получит полную поддержку других 26 стран блока.

Около 15 тысяч человек ежедневно приезжают в Гибралтар из Испании на работу, но из-за Brexit могут возникнуть паспортные проверки, что приведет к очередям и дополнительным расходам. Протяженность границы составляет всего 1,8 км.

На референдуме 2016 года Гибралтар с населением около 32 тысяч человек проголосовал за то, чтобы остаться в ЕС.