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Угода між ЄС і Британією не поширюватиметься на Гібралтар - позиція Брюсселя

Понеділок, 3 лютого 2020, 13:23

Угода про майбутні відносини між Європейським Союзом і Великою Британією не поширюватиметься на територію Гібралтару.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в проєкті рекомендацій Єврокомісії для початку переговорів з Британією.

"Будь-яка угода між Союзом і Сполученим Королівством, укладена на основі цих переговорних директив, не охоплюватиме Гібралтар", - йдеться в документі.

У Брюсселі нагадали, що позиція щодо територіального охоплення очікуваного партнерства була відзначена в заяві Європейської ради ще в листопаді 2018 року.

"Після того, як Велика Британія залишить Союз, Гібралтар не буде включено в територіальне охоплення угод, які будуть укладені між Союзом і Британією. Однак це не виключає можливості укладення окремих угод між Союзом і Сполученим Королівством щодо Гібралтару", - йдеться в повідомленні.

У рекомендаціях вказується, що ці окремі угоди вимагатимуть попередньої згоди Іспанії.

Британські ЗМІ раніше повідомили, що іспанський уряд наполягав на внесенні згадки про Гібралтар у першу переговорну позицію ЄС.

Суверенітет Великої Британії над Гібралтаром був оформлений Утрехтським договором 1713 року, але Іспанія оспорює його.

Як держава-член ЄС Британія могла протистояти іспанським вимогам щодо території, але тепер Мадрид отримає повну підтримку інших 26 країн блоку.

Близько 15 тисяч осіб щодня приїжджають в Гібралтар з Іспанії на роботу, і через Brexit можуть виникнути паспортні перевірки, що призведе до черг і додаткових витрат. Довжина кордону становить всього 1,8 км.

На референдумі 2016 року Гібралтар з населенням близько 32 000 осіб проголосував за те, щоб залишитися в ЄС.

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