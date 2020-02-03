Соглашение между ЕС и Британией не будет распространяться на Гибралтар - позиция Брюсселя

Соглашение о будущих отношениях между Европейским Союзом и Великобританией не будет распространяться на территорию Гибралтара.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в проектах рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров с Британией.

"Любое соглашение между Союзом и Соединенным Королевством, заключенное на основе этих переговорных директив, не будет охватывать Гибралтар", - говорится в документе.

В Брюсселе напомнили, что позиция по территориальному охвату ожидаемого партнерства была отмечена в заявлении Европейского совета еще в ноябре 2018 года.

"После того как Великобритания покинет Союз, Гибралтар не будет включен в территориальный охват соглашений, которые будут заключены между Союзом и Британией. Однако это не исключает возможности заключения отдельных соглашений между Союзом и Соединенным Королевством по Гибралтару", - говорится в сообщении.

В рекомендациях указывается, что эти отдельные соглашения будут требовать предварительного согласия Испании.

Британские СМИ ранее сообщили, что испанское правительство настаивало на внесении упоминания о Гибралтаре в первую переговорную позицию ЕС.

Суверенитет Великобритании над Гибралтаром был оформлен Утрехтским договором 1713 года, но Испания не признает его.

Как член ЕС Великобритания могла противостоять испанским территориальным требованиям, но теперь Мадрид получит полную поддержку других 26 стран блока.

Около 15 тысяч человек ежедневно приезжают в Гибралтар из Испании на работу, но из-за Brexit могут возникнуть паспортные проверки, что приведет к очередям и дополнительным расходам. Протяженность границы составляет всего 1,8 км.

На референдуме 2016 года Гибралтар с населением около 32 тысяч человек проголосовал за то, чтобы остаться в ЕС.