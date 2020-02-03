Французькі винищувачі провели навчання над Кіпром

Французькі винищувачі Rafale провели навчання над Кіпром, і незабаром відбудуться спільні навчання між двома країнами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sigma.

Видання цитує джерела в Міністерстві оборони Кіпру, які зазначають, що французькі військові літаки 1 лютого пролітали над Пафосом після отримання дозволу з боку Республіки Кіпр.

Винищувачі злетіли з авіаносця "Шарль де Голль" біля узбережжя Кіпру. Відповідне відео в Twitter опублікувала посол Франції на Кіпрі.

Κατά την επίσκεψή μου στο αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, το οποίο συμμετέχει στην αποστολή Chammal, παρευρέθηκα στην προσνήωση και απονήωση των Rafale. pic.twitter.com/YsTAQ3uieH — Isabelle Dumont (@isabelledumont) February 1, 2020

Εκφράζουμε τον σεβασμό μας στο πλήρωμα του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle, το οποίο συνεχίζει τον αγώνα κατά του Ισλαμικού Κράτους για να είμαστε εμείς ασφαλείς. Μετά από εβδομάδες δύσκολης αποστολής στην Ανατολική Μεσόγειο, θα καταπλεύσει στην Κύπρο. https://t.co/6vDWrk6gNt — Isabelle Dumont (@isabelledumont) February 1, 2020

Нагадаємо, 16 грудня турецький військовий безпілотник приземлився на Північному Кіпрі на тлі посилення напруженості у зв'язку з угодою Туреччини з Лівією щодо розподілу прав на багате газом східне Середземномор'я.

Угода закріплює великі морські райони за Туреччиною і нехтує претензіями Греції та Кіпру. Турецькі військові кораблі раніше блокували у Середземному морі бурову установку, яка мала розпочати роботи із пошуку газу біля берегів Кіпру.

Міністр оборони Кіпру у травні торік заявив, що французькі військові експерти надають допомогу кіпрській владі у модернізації морської бази Евангелос Флоракіс на південному узбережжі країни на сході середземноморського острова, що дозволить йому приймати великі військові кораблі.