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Французькі винищувачі провели навчання над Кіпром

Понеділок, 3 лютого 2020, 13:25

Французькі винищувачі Rafale провели навчання над Кіпром, і незабаром відбудуться спільні навчання між двома країнами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sigma.

Видання цитує джерела в Міністерстві оборони Кіпру, які зазначають, що французькі військові літаки 1 лютого пролітали над Пафосом після отримання дозволу з боку Республіки Кіпр.

Винищувачі злетіли з авіаносця "Шарль де Голль" біля узбережжя Кіпру. Відповідне відео в Twitter опублікувала посол Франції на Кіпрі.

Нагадаємо, 16 грудня турецький військовий безпілотник приземлився на Північному Кіпрі на тлі посилення напруженості у зв'язку з угодою Туреччини з Лівією щодо розподілу прав на багате газом східне Середземномор'я.

Угода закріплює великі морські райони за Туреччиною і нехтує претензіями Греції та Кіпру. Турецькі військові кораблі раніше блокували у Середземному морі бурову установку, яка мала розпочати роботи із пошуку газу біля берегів Кіпру.

Міністр оборони Кіпру у травні торік заявив, що французькі військові експерти надають допомогу кіпрській владі у модернізації морської бази Евангелос Флоракіс на південному узбережжі країни на сході середземноморського острова, що дозволить йому приймати великі військові кораблі.

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Франція Кіпр
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