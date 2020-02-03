Французские истребители провели учения над Кипром

Французские истребители Rafale провели учения над Кипром, и вскоре состоятся совместные учения между двумя странами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sigma.

Издание цитирует источники в Министерстве обороны Кипра, которые отмечают, что французские военные самолеты 1 февраля пролетали над Пафосом после получения разрешения от Республики Кипр.

Истребители взлетели с авианосца "Шарль де Голль" у побережья Кипра. Соответствующее видео в Twitter опубликовала посол Франции на Кипре.

Κατά την επίσκεψή μου στο αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, το οποίο συμμετέχει στην αποστολή Chammal, παρευρέθηκα στην προσνήωση και απονήωση των Rafale. pic.twitter.com/YsTAQ3uieH — Isabelle Dumont (@isabelledumont) February 1, 2020

Εκφράζουμε τον σεβασμό μας στο πλήρωμα του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle, το οποίο συνεχίζει τον αγώνα κατά του Ισλαμικού Κράτους για να είμαστε εμείς ασφαλείς. Μετά από εβδομάδες δύσκολης αποστολής στην Ανατολική Μεσόγειο, θα καταπλεύσει στην Κύπρο. https://t.co/6vDWrk6gNt — Isabelle Dumont (@isabelledumont) February 1, 2020

Напомним, 16 декабря турецкий военный беспилотник приземлился на Северном Кипре на фоне усиления напряженности в связи с соглашением Турции с Ливией о распределении прав на богатое газом Восточное Средиземноморье.

Соглашение закрепляет большие морские районы за Турцией и пренебрегает претензиями Греции и Кипра. Турецкие военные корабли ранее блокировали в Средиземном море буровую установку, которая должна была начать работы по поиску газа у берегов Кипра.

Министр обороны Кипра в мае прошлого года заявил, что французские военные эксперты оказывают помощь кипрской власти в модернизации морской базы Эвангелос Флоракис на южном побережье страны на востоке средиземноморского острова, что позволит ему принимать большие военные корабли.