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Французские истребители провели учения над Кипром

Понедельник, 3 февраля 2020, 13:25

Французские истребители Rafale провели учения над Кипром, и вскоре состоятся совместные учения между двумя странами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sigma.

Издание цитирует источники в Министерстве обороны Кипра, которые отмечают, что французские военные самолеты 1 февраля пролетали над Пафосом после получения разрешения от Республики Кипр.

Истребители взлетели с авианосца "Шарль де Голль" у побережья Кипра. Соответствующее видео в Twitter опубликовала посол Франции на Кипре.

Напомним, 16 декабря турецкий военный беспилотник приземлился на Северном Кипре на фоне усиления напряженности в связи с соглашением Турции с Ливией о распределении прав на богатое газом Восточное Средиземноморье.

Соглашение закрепляет большие морские районы за Турцией и пренебрегает претензиями Греции и Кипра. Турецкие военные корабли ранее блокировали в Средиземном море буровую установку, которая должна была начать работы по поиску газа у берегов Кипра.

Министр обороны Кипра в мае прошлого года заявил, что французские военные эксперты оказывают помощь кипрской власти в модернизации морской базы Эвангелос Флоракис на южном побережье страны на востоке средиземноморского острова, что позволит ему принимать большие военные корабли.

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