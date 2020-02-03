Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Аеропорт Мадрида готується прийняти аварійну посадку літака зі зламаним шасі

Допомога ЗСУ, водійські посвідчення і ЗВТ: Україна й Туреччина підписали низку документів

У Ердогана відкинули виправдання Росії після загибелі 6 турецьких військових у Сирії

Росії шкода, що "люди Зеленського" в ПАРЄ працюють як попередники






Зеленський і Ердоган обговорили можливість імпорту каспійського газу до України

Понеділок, 3 лютого 2020, 17:08

Україна зацікавлена у можливості імпорту азербайджанського газу, який проходить через територію Туреччини газогоном TANAP.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з турецьким колегою Реджепом  Таїпом Ердоганом у Києві.

"Для нас важливі питання диверсифікації джерел енергопостачання. Ми обговорили можливість транспортування каспійського газу газогоном TANAP через відповідні конектори до України", – зазначив Зеленський.

Читайте також
Постачання газу в Угорщину через "Турецький потік" може початися через 2 роки

Загальна протяжність TANAP становить 1850 км. Це ділянка енергетичного коридору з Азербайджану в Європу загальною протяжністю 3500 км.

Первісна пропускна здатність трубопроводу TANAP, як очікується, складе 16 мільярдів кубометрів газу на рік. З них 6 млрд кубометрів азербайджанського газу постачатиметься до Туреччини, а ще 10 млрд - далі до Європи.

Нагадаємо, Болгарія через інтерконектор імпортуватиме азербайджанський газ з Греції, куди він надходитиме з Туреччини.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зеленський Ердоган Енергетика Туреччина
powered by lun.ua