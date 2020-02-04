На брифінг прем’єра Британії не пустили кількох журналістів – решта оголосили бойкот

У Лондоні журналісти оголосили бойкот пресбрифінгу британського прем’єра після того, як на захід не захотіли допускати кількох із них.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Брифінг мав відбутися на Даунінг-стріт, але член комунікаційної команди прем’єра відмовився пустити на нього кореспондентів видань Mirror, HuffPost, Independent та кількох інших.

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Інцидент стався в фойє, коли журналістів зі списку запрошених попросили стати на один бік, а решту – на інший. Коли частину журналістів попросили піти, решта вийшла за ними.

Ця ситуація дає розуміння того, наскільки великою є напруженість у відносинах Джонсона з медіа, яка посилювалася в останні тижні, пояснює видання.

Представники Джонсона пояснили свої дії тим, що раніше Джонсон провів відкриту пресконференцію щодо майбутніх взаємин з ЄС для журналістів всіх видань. А ця зустріч, яку бойкотували, була призначена тільки для журналістів, чиєю спеціалізацією є Brexit.

За словами джерела, "кілька непроханих журналістів увірвалися в №10 (резиденцію прем’єра) і зажадали взяти участь в брифінгу", але їм сказали, що вони не зможуть бути присутніми.