На брифинг премьера Британии не пустили нескольких журналистов - остальные объявили бойкот

В Лондоне журналисты объявили бойкот пресс-брифингу британского премьера после того, как на мероприятие не захотели допускать нескольких из них.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Брифинг должен был состояться на Даунинг-стрит, но член коммуникационной команды премьера отказался пустить на него корреспондентов изданий Mirror, HuffPost, Independent и нескольких других.

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Инцидент произошел в фойе, когда журналистов из списка приглашенных попросили встать на одну сторону, а остальных - на другую. Когда часть журналистов попросили удалиться, остальные вышла за ними.

Эта ситуация дает понимание того, насколько велика напряженность в отношениях Джонсона с медиа, которая усиливалась в последние недели, поясняет издание.

Представители Джонсона объяснили свои действия тем, что ранее Джонсон провел открытую пресс-конференцию относительно будущих взаимоотношений с ЕС для журналистов всех изданий. А эта встреча, которую бойкотировали, была предназначена только для журналистов, чьей специализацией является Brexit.

По словам источника, "несколько незванных журналистов ворвались в №10 (резиденцию премьера) и потребовали принять участие в брифинге", но им сказали, что они не смогут присутствовать.