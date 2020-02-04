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Коронавірус зафіксували у Бельгії

Вівторок, 4 лютого 2020, 10:42

У Бельгії зафіксували перший випадок коронавірусу нового типу з Китаю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Зараження виявили в людини, яка повернулася з Китаю. Вона була однією із 9 осіб, які прибули на борту французького літака з евакуйованими громадянами у неділю.

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У понеділок ввечері заражену особу госпіталізували в університетську лікарню Сен-П'єр у Брюсселі та ізолювали. Відзначається, що попри позитивний результат тестування ця людина почувається здоровою і не має симптомів захворювання.

Той факт, що в однієї людини виявили вірус, може мати наслідки для інших людей, які перебували поруч з нею, повертаючись з Китаю.

За останніми даними, у результаті зараження коронавірусом у Китаї померли щонайменше 425 людей. Захворіли у всьому світі понад 19 тисяч. 

У грудні 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.

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