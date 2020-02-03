Коронавірус: чотири регіони Італії просять ізолювати людей, які повертаються з Китаю

Губернатори північноіталійських регіонів написали спільний лист до Міністерства охорони здоров’я, в якому вони закликають тимчасово ізолювати людей, зокрема італійських школярів, які повертаються до Італії після перебування в Китаї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

"У нас немає бажання політичного протистояння або введення людей у гетто", - заявив губернатор Венето Лука Зая, представник ультраправої партії "Ліга".

"Ми просто хочемо відповісти на тривогу багатьох батьків, враховуючи, що циркуляр (уряду) не передбачає подібних заходів", - заявив він.

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Лист підписали губернатори регіонів Венето, Ломбардія, Фріулі Венеція Джулія та Трентіно Альто Адідже.

Нагадаємо, у Баварії через контакт з інфікованою коронавірусом китаянкою близько 90 людей помістили на карантин.

Уряд Італії першим серед країн ЄС оголосив шестимісячну надзвичайну ситуацію у зв'язку з ризиками для здоров'я, пов'язаними з коронавірусом з Китаю.

Загальна кількість загиблих від нового спалаху коронавірусу зросла до 362 осіб.

Міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца 2 лютого заявив, що у лікарні Спалланзані у Римі вдалося ізолювати коронавірус, і ця подія має "глобальне значення".