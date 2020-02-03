Коронавірус: чотири регіони Італії просять ізолювати людей, які повертаються з Китаю
Губернатори північноіталійських регіонів написали спільний лист до Міністерства охорони здоров’я, в якому вони закликають тимчасово ізолювати людей, зокрема італійських школярів, які повертаються до Італії після перебування в Китаї.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.
"У нас немає бажання політичного протистояння або введення людей у гетто", - заявив губернатор Венето Лука Зая, представник ультраправої партії "Ліга".
"Ми просто хочемо відповісти на тривогу багатьох батьків, враховуючи, що циркуляр (уряду) не передбачає подібних заходів", - заявив він.
Лист підписали губернатори регіонів Венето, Ломбардія, Фріулі Венеція Джулія та Трентіно Альто Адідже.
Нагадаємо, у Баварії через контакт з інфікованою коронавірусом китаянкою близько 90 людей помістили на карантин.
Уряд Італії першим серед країн ЄС оголосив шестимісячну надзвичайну ситуацію у зв'язку з ризиками для здоров'я, пов'язаними з коронавірусом з Китаю.
Загальна кількість загиблих від нового спалаху коронавірусу зросла до 362 осіб.
Міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца 2 лютого заявив, що у лікарні Спалланзані у Римі вдалося ізолювати коронавірус, і ця подія має "глобальне значення".