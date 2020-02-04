Коронавирус зафиксировали в Бельгии

В Бельгии зафиксирован первый случай коронавируса нового типа из Китая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Заражение обнаружили у человека, вернувшегося из Китая. Он был одним из девяти прибывших на борту французского самолета с эвакуированными гражданами в воскресенье.

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В понедельник вечером зараженного госпитализировали в университетскую больницу Сен-Пьер в Брюсселе и изолировали. Отмечается, что, несмотря на положительный результат тестирования, пациент чувствует себя здоровым и не имеет симптомов заболевания.

Тот факт, что у одного человека обнаружили вирус, может иметь последствия для других людей, которые находились рядом с ним, возвращаясь из Китая.

По последним данным, в результате заражения коронавирусом в Китае умерли по меньшей мере 425 человек. Заболели во всем мире более 19 тысяч.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.