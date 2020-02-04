У нідерландському місті прапор ЄС замінили на прапор Шотландії
Влада нідерландського міста Леуварден розмістили шотландський прапор замість прапора Європейського союзу після того, як Велика Британія вийшла ЄС.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.
Заступник мера Леувардена Шурд Фейтсма виступив з такою ідеєю після відвідування Единбурга на фестивалі Роберта Бернса.
Шотландський прапор "Saltire" тепер розміщений з прапорами інших 27 країн ЄС на головній залізничній станції міста.
"Я помітив, яке велике значення для шотландців мало те, що вони більше не перебувають в ЄС і що вони як і раніше розміщують європейський прапор в шотландському парламенті. Саме тоді я подумав, що ми могли б зробити щось з цим теж", - сказав Фейтсма.
Він додав, що прапор буде розміщений біля залізничного вокзалу протягом невизначеного періоду часу: "Це не офіційна зона, тому ми самі можемо вирішувати, які прапори ми тут вішаємо".
Нагадаємо, шотландські депутати проголосували за те, щоб прапор Євросоюзу продовжував висіти біля будівлі парламенту в Единбурзі після Brexit.