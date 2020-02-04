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У нідерландському місті прапор ЄС замінили на прапор Шотландії

Вівторок, 4 лютого 2020, 11:38

Влада нідерландського міста Леуварден розмістили шотландський прапор замість прапора Європейського союзу після того, як Велика Британія вийшла ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Заступник мера Леувардена Шурд Фейтсма виступив з такою ідеєю після відвідування Единбурга на фестивалі Роберта Бернса.

 

Шотландський прапор "Saltire" тепер розміщений з прапорами інших 27 країн ЄС на головній залізничній станції міста.

"Я помітив, яке велике значення для шотландців мало те, що вони більше не перебувають в ЄС і що вони як і раніше розміщують європейський прапор в шотландському парламенті. Саме тоді я подумав, що ми могли б зробити щось з цим теж", - сказав Фейтсма.

Він додав, що прапор буде розміщений біля залізничного вокзалу протягом невизначеного періоду часу: "Це не офіційна зона, тому ми самі можемо вирішувати, які прапори ми тут вішаємо".

Нагадаємо, шотландські депутати проголосували за те, щоб прапор Євросоюзу продовжував висіти біля будівлі парламенту в Единбурзі після Brexit.

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