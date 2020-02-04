В нидерландском городе флаг ЕС заменили на флаг Шотландии

Власти нидерландского города Зволле разместили шотландский флаг вместо флага Европейского Союза после того, как Великобритания вышла из ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Заместитель мэра Леувардена Шурд Фейтсма выступил с такой идеей после посещения Эдинбурга на фестивале Роберта Бернса.

Шотландский флаг "Saltire" теперь размещен с флагами других 27 стран ЕС на главной железнодорожной станции города.

"Я заметил, какое большое значение для шотландцев имело то, что они больше не находятся в ЕС и они по-прежнему размещают европейский флаг в шотландском парламенте. Именно тогда я подумал, что мы могли бы сделать что-то с этим тоже", - сказал Фейтсма.

Он добавил, что флаг будет расположен у железнодорожного вокзала в течение неопределенного периода времени: "Это не официальная зона, поэтому мы сами можем решать, какие флаги мы здесь вешаем".

Напомним, шотландские депутаты проголосовали за то, чтобы флаг Евросоюза продолжал висеть у здания парламента в Эдинбурге после Brexit.