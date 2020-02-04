ЄС перегляне систему прийому нових членів у спробі подолати вето Франції

Європейська комісія запропонує зміни в системі прийому нових країн в ЄС, щоб передати більше впливу на це питання чинним членам, намагаючись задовольнити Францію, яка наклала вето на розширення блоку на шість країн на Балканах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У жовтні президент Еммануель Макрон зупинив процес прийому Сербії, Косова, Чорногорії, Албанії, Боснії та Північної Македонії. Комісія сподівається переконати Францію зняти свої заперечення перед самітом з балканськими державами в Загребі у травні.

Макрон став найбільш відвертою фігурою серед європейських політиків, які стверджують, що останнє велике розширення, коли Румунія та Болгарія приєдналися 2007 року, було надто поспішним, і що слід бути обережним при прийомі більшої кількості країн регіону, який має проблеми з корупцією та злочинністю.

У листопаді Франція оприлюднила пропозицію про зміни моделі вступу, які дадуть лідерам держав-членів більше впливу на розширення. Париж каже, що підтримує приєднання Балкан у довгостроковій перспективі.

Зміни, які Комісія, як очікується, представить у середу, дадуть чинним членам повноваження призупиняти процес прийому нових країн або навіть змусити країни розпочати переговори про вступ у деяких сферах політики від самого початку. У балканському регіоні пройдуть додаткові саміти, щоб політичні діячі могли більше говорити про цей процес.

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"Макрон хоче, щоб нас вважали впливовими, і ми можемо це прийняти, тому що довіра до ЄС під загрозою", - сказав високопоставлений чиновник ЄС, причетний до реформи.

Однак пропозиції Комісії можуть не задовольнити деякі вимоги Франції, зокрема, що кошти для нових членів повинні надходити з грошей, виділених для бідних країн, які вже є в ЄС. Представники ЄС заявляють, що такий крок може поставити під загрозу підтримку розширення серед чинних бідних членів.

Один дипломат ЄС заявив, що досі не ясно, чи буде Франція задоволена новими пропозиціями: "З Макроном у нас 60% шансів на успіх". Усі інші уряди ЄС також повинні погодитися на новий метод.

Інші країни, зокрема Нідерланди та Данія, також скептично ставляться до розширення, але чиновники ЄС кажуть, якщо вони зможуть переконати Францію зняти свої заперечення, ці країни, ймовірно, не чинитимуть опору.

"Без Макрона ні нідерландці, ні данці не зможуть це заблокувати; точно щодо Північної Македонії, можливо навіть щодо Албанії", - заявив високопоставлений дипломат ЄС.