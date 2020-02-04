ЕС пересмотрит систему приема новых членов в попытке преодолеть вето Франции

Европейская комиссия предложит изменения в систему приема новых стран в ЕС, чтобы передать больше влияния на этот вопрос действующим членам, пытаясь удовлетворить требования Франции, которая наложила вето на расширение блока шестью балканскими странами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В октябре президент Эммануэль Макрон остановил процесс приема Сербии, Косова, Черногории, Албании, Боснии и Северной Македонии. Комиссия надеется убедить Францию ​​снять свои возражения перед саммитом с балканскими государствами, который пройдет в Загребе в мае.

Макрон – самая заметная фигура среди европейских политиков, утверждающих, что последнее крупное расширение, когда Румыния и Болгария присоединились к ЕС в 2007 году, было слишком поспешным, и следует быть осторожным при приеме большего количества стран региона, из-за проблем с коррупцией и преступностью.

В ноябре Франция обнародовала предложение об изменении модели вступления, которые дадут лидерам государств-членов больше влияния на расширение. Париж говорит, что поддерживает присоединение Балкан в долгосрочной перспективе.

Изменения, которые Комиссия, как ожидается, представит в среду, дадут действующим членам полномочия приостанавливать процесс приема новых стран или даже заставлять страны начать переговоры о вступлении в некоторых сферах политики с самого начала. В балканском регионе пройдут дополнительные саммиты, чтобы политические деятели могли больше говорить об этом процессе.

Читайте также Северная Македония будет идти в ЕС отдельно от Албании – МИД

"Макрон хочет, чтобы нас считали влиятельными, и мы можем это принять, потому что доверие к ЕС под угрозой", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС, причастен к реформе.

Однако предложения Комиссии могут не удовлетворить некоторые требования Франции, в частности, что средства для новых членов должны поступать из денег, выделенных для бедных стран, которые уже есть в ЕС. Представители Евросоюза заявляют, что такой шаг может поставить под угрозу поддержку расширения среди действующих бедных членов.

Один дипломат ЕС заявил, что пока не ясно, будет ли Франция довольна новыми предложениями: "С Макроном у нас 60% шансов на успех". Все другие правительства стран ЕС также должны согласиться на новый метод.

Другие страны, в частности Нидерланды и Дания, также скептически относятся к расширению, но чиновники ЕС говорят, что если они смогут убедить Францию ​​снять свои возражения, эти страны, вероятно, не окажут сопротивления.

"Без Макрона ни голландцы, ни датчане не смогут это заблокировать; это точно относится к Северной Македонии, а возможно, даже и Албании", - заявил высокопоставленный дипломат ЕС.