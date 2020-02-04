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Немецкие ультраправые приехали в "ЛНР" в Луганск

Вторник, 4 февраля 2020, 15:59

Представители немецкой правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) приехали в оккупированный Луганск, где приняли участие в мероприятии группировки "ЛНР".

Об этом рассказал в своем Twitter журналист Bild Джулиан Репке, сообщает "Европейская правда".

Во встрече с представителями "ЛНР" приняли участие член Ландтага Берлина от "Альтернативы для Германии" Гуннар Линдеманн и член правления регионального отделения AfD Рихард Гретцингер.

Это уже не первый их визит на подконтрольную боевикам территорию. Осенью 2018 года Линдеманн и Гретцингер были "наблюдателями" на "выборах" главарей группировок "ДНР" и "ЛНР". Также они посещали аннексированный Россией Крым.

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