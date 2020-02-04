Немецкие ультраправые приехали в "ЛНР" в Луганск

Представители немецкой правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) приехали в оккупированный Луганск, где приняли участие в мероприятии группировки "ЛНР".

Об этом рассказал в своем Twitter журналист Bild Джулиан Репке, сообщает "Европейская правда".

Во встрече с представителями "ЛНР" приняли участие член Ландтага Берлина от "Альтернативы для Германии" Гуннар Линдеманн и член правления регионального отделения AfD Рихард Гретцингер.

Der Abgeordnete Lindemann hatte auf dem Hinflug bestimmt nur vergessen, dass er einen illegalen Grenzübertritt in die Ukraine plant ...

Kann er das eigentlich abrechnen, @AGH_Berlin?! pic.twitter.com/vKPIy9ZfAu — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) February 4, 2020

Это уже не первый их визит на подконтрольную боевикам территорию. Осенью 2018 года Линдеманн и Гретцингер были "наблюдателями" на "выборах" главарей группировок "ДНР" и "ЛНР". Также они посещали аннексированный Россией Крым.