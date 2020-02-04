Немецкие ультраправые приехали в "ЛНР" в Луганск
Представители немецкой правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) приехали в оккупированный Луганск, где приняли участие в мероприятии группировки "ЛНР".
Об этом рассказал в своем Twitter журналист Bild Джулиан Репке, сообщает "Европейская правда".
Во встрече с представителями "ЛНР" приняли участие член Ландтага Берлина от "Альтернативы для Германии" Гуннар Линдеманн и член правления регионального отделения AfD Рихард Гретцингер.
Der Abgeordnete Lindemann hatte auf dem Hinflug bestimmt nur vergessen, dass er einen illegalen Grenzübertritt in die Ukraine plant ...— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) February 4, 2020
Kann er das eigentlich abrechnen, @AGH_Berlin?! pic.twitter.com/vKPIy9ZfAu
Это уже не первый их визит на подконтрольную боевикам территорию. Осенью 2018 года Линдеманн и Гретцингер были "наблюдателями" на "выборах" главарей группировок "ДНР" и "ЛНР". Также они посещали аннексированный Россией Крым.