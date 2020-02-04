Україна і ЄС створили арбітражну комісію щодо заборони експорту лісу-кругляка

Україна і Європейський союз створили арбітражну комісію для розгляду спору довкола мораторію на експорт необробленої української деревини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт Єврокомісії.

В Єврокомісії нагадали, що 20 червня 2019 року відповідно до статті 306 Угоди про асоціацію між ЄС та Україною Європейський Союз ініціював арбітражну процедуру щодо обмежень, що застосовуються Україною щодо експорту окремих видів деревної продукції.

Зазначається, що арбітражна комісія для розгляду цього питання була створена 28 січня 2020 року.

"Таким чином, відповідно до Правил процедури угоди про асоціацію зацікавлені фізичні або юридичні особи, створені на території Європейського Союзу або України ("amicus curiae"), можуть робити письмові подання до арбітражної комісії" - йдеться у повідомленні.

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В ЄК вказали, що такі подання повинні бути короткими мати безпосереднє відношення до розглянутих фактичних і правових питань.

Нагадаємо, рік тому ЄС офіційно попросив провести консультації з Україною в рамках Угоди про асоціацію щодо її мораторію на експорт необробленої деревини. Консультації за Угодою є першим кроком у вирішенні спорів.

Заборона на експорт лісу-кругляка порушує Угоду про асоціацію. Прихильники мораторію переконують, що він охороняє українські ліси від вирубок та захищає деревообробну і лісопильну галузі України.

Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба виступає проти мораторію. Він пояснює, що мораторій був введений як тимчасовий захід до моменту вироблення ефективної політики в цій сфері, але цей процес затягнувся.